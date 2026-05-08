“Muy Dinamarca será, pero…”: Natalia Rodríguez reveló que fue víctima de violento robo en su lugar de trabajo

La influencer publicó una fotografía donde mostró cómo quedó el lugar tras el delito.

Este viernes, Natalia “Arenita” Rodríguez reveló que fue víctima de un violento robo en Dinamarca, el país en donde reside junto a su esposo y su hija.

La influencer se encontraba trabajando cuando ocurrieron los hechos y no ha mencionado lesiones o daños en ella.





¿Qué le pasó a Arenita?

A través de su cuenta de Instagram, Natalia comentó: “Muy Dinamarca y todo será, pero entraron a robar en mi trabajo”.

Acto seguido, Rodríguez reveló que se llevaron la caja registradora del lugar, sin entrar en detalles sobre la cantidad de personas que efectuaron el delito.

Finalmente, la influencer mostró una fotografía del lugar en donde trabaja, donde se ve que falta la caja registradora y hay una serie de objetos en el suelo.

Revisa la publicación de Instagram: