“Necesito que me dejes en paz”: Veterinaria denuncia un año de acoso por parte de excliente en Ñuñoa
Una médico veterinaria denunció ser víctima de un presunto acoso sistemático por parte de un hombre de 60 años, excliente de la clínica donde trabaja en Ñuñoa, quien la esperaría a diario a la salida de su jornada laboral. Pese a las denuncias presentadas ante Carabineros y Fiscalía, la causa fue archivada, por lo que ahora contará con apoyo jurídico municipal para impulsar nuevas acciones legales.