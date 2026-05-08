Es investigada por fraude al fisco: RN envía caso de Camila Flores al Tribunal Supremo

Katherine Martorell, secretaria general del partido, confirmó la información y señaló que la colectividad espera que el proceso avance con rapidez y rigor.

Este viernes, se confirmó que la directiva de Renovación Nacional (RN) remitió al Tribunal Supremo del partido los antecedentes en la investigación que enfrenta la senadora Camila Flores.

Cabe señalar que el Ministerio Público de Valparaíso lleva adelante una indagatoria donde se investiga un eventual fraude al fisco de Flores.

Katherine Martorell, secretaria general del partido, confirmó la información y señaló que la colectividad espera que el proceso avance con rapidez y rigor.

“Desde RN esperamos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad para el pronto esclarecimiento de los hechos. Los antecedentes ya están en manos del Tribunal Supremo de nuestro partido”, indicó.

El Tribunal Supremo en Renovación Nacional actúa como un órgano autónomo dentro del partido y puede analizar denuncias, antecedentes públicos o conductas de sus militantes, especialmente cuando existe una investigación judicial o una controversia política relevante.

A pesar de esto, este tribunal no aplica sanciones inmediatas, ya que abre un proceso interno que puede terminar en distintas medidas, dependiendo de lo que determine el tribunal partidario.





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Carola Olguín, quien trabajó cuidando a la hija de la senadora, describió una serie de comportamientos que llamaron su atención y también declaró recibir pagos de dinero en efectivo.

“Yo me encerraba en la pieza con la niña y salía a calentar las mamaderas. Lo que sí es que un par de noches que salieron ellos me dijeron que dejaban la puerta cerrada porque había dinero y cosas de valor en la habitación“, señaló en conversación con el programa Contigo En La Mañana.