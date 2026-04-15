Claudio Bravo puso en su lugar a periodista argentino que habló mal de Chile: “Te deja en evidencia”

El histórico ex arquero contestó al comunicador Flavio Azzaro, quien se burló de la cultura nacional en su programa de streaming.

Claudio Bravo no aguantó y respondió a un periodista argentino que lanzó ácidos comentarios contra Chile, burlándose de la cultura nacional.

Se trata de Flavio Azzaro, quien arremetió contra nuestro país tras el triunfo de Boca Juniors sobre Universidad Católica el pasado 7 de abril por Copa Libertadores.

Todo se originó al observar la presencia en la barra estudiantil al “Caballero Cruzado”, icónico personaje que suele hacerse presente en varias canchas del país.

“Entiendan chilenos, nunca van a ser algo en el fútbol. Están mucho más parecidos a ser mexicanos que argentinos. Por eso tienen que agradecerle a Dios y a la virgen que ganaste dos Copa América y las dos a Argentina, porque eres esto Chile. ¿Sabes lo que falta? Que se vistan del Chavo”, señaló.

El comunicador no se quedó ahí y apuntó que “tendría que pensar en un dibujito chileno, pero no hay, tendría que pensar en un artista chileno, pero no hay, tendría que pensar en un músico chileno, pero no hay. no puedo pensar en qué se disfrazaría un chileno. Ah, se disfrazaría de Arturo Vidal, que es lo más cerca que tienen”.





La fuerte respuesta de Claudio Bravo a irrespetuoso periodista

El comentario fue publicado en redes sociales, provocando la respuesta de Claudio Bravo que no toleró las humillaciones hacia Chile.

“Hablar mal de un país no te hace superior, te deja en evidencia”, escribió el histórico capitán de la Selección, figura en las dos finales de Copa América en las que La Roja venció a Argentina.

La reacción del ex arquero ya tiene casi 8 mil likes en Instagram, defendiendo la cultura nacional ante las reiteradas faltas de respeto.