Universitario vs Coquimbo Unido | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

Con goles de Cristián Zavala y Nicolás Johansen, Los Piratas lograron una victoria histórica en Perú y sueñan con avanzar en la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido logró un triunfo histórico en Perú, venciendo este martes por la noche 2-0 a Universitario de Lima por la Copa Libertadores.

Los Piratas se hicieron fuertes en el Estadio Monumental de Lima y obtuvieron tres puntos de oro, imponiéndose con los goles de Cristián Zavala y Nicolás Johansen.

Transcurridas dos fechas del certamen continental, el Aurinegro llegó a los 4 puntos en el Grupo B gracias a este enorme resultado, igualando la línea de Nacional de Uruguay.

El próximo desafío del actual campeón chileno será el martes 28 de abril, día en que visitarán a Deportes Tolima a partir de las 22:00 horas de Chile.