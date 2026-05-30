PSG vs Arsenal: Dónde ver EN VIVO y ONLINE final de Champions

Franceses e ingleses definirán en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, al nuevo monarca de Europa.

PSG y Arsenal disputarán este sábado la gran final de la UEFA Champions League 2025-26. Duelo que está programado en el moderno Puskás Arena de Budapest, Hungría.

En la previa, el elenco francés aparece como favorito por ser el actual monarca del certamen y por dejar en el camino al Bayern Múnich en una emocionante semifinal.

En cambio, los Gunners de Mikel Arteta disputarán la segunda final de su historia (derrota ante Barcelona en 2006) y llegan al partido decisivo tras superar ajustadamente al Atlético de Madrid en la ronda de los cuatro mejores.





¿Dónde ver EN VIVO la final de Champions entre PSG y Arsenal?

La final de Champions entre PSG y Arsenal será transmitido en vivo por ESPN Premium .

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online este esperado choque. Para eso, tienes que estar suscrito y entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora de la gran final entre PSG y Arsenal en Champions

El esperado compromiso que definirá al nuevo monarca de Europa iniciará a las 12:00 horas de Chile de este sábado 30 de mayo.

Cabe señalar que en caso de igualdad en tiempo regular, se jugará una prórroga de 30 minutos y en caso de persistir el empate, todo se definirá desde los lanzamientos penales. El árbitro designado por la UEFA fue el alemán Daniel Siebert.