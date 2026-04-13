Juegan Coquimbo y la UC: Programación completa de la fecha 2° de la Copa Libertadores

La segunda jornada del certamen continental traerá duros desafíos para los clubes chilenos, donde apuestan a conseguir triunfos vitales para sus aspiraciones en el grupo.

Esta semana se jugará la fecha 2° de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde Coquimbo Unido y Universidad Católica buscarán conseguir sus primeras victorias.

Los Piratas serán los primeros en saltar a la cancha en un duro desafío, visitando a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima.

En tanto, Los Cruzados deberán ir a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro, buscando recuperar los puntos perdidos luego de la derrota contra Boca la semana pasada.

La Franja tendrá nuevas bajas para ste cotejo, entre los que está Diego Valencia que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Tras esta jornada, los clubes nacionales volverán a la cancha recién a fin de mes por este torneo, por lo que es vital conseguir unidades en el sueño de clasificar a la siguiente fase.





Programación fecha 2° Copa Libertadores

Martes: 14 de abril:

Estudiantes de La Plata vs Cusco: 18:00 horas.

Cerro Porteño vs Junior de Barranquilla: 18:00 horas.

Nacional de Uruguay vs Deportes Tolima: 18:00 horas.

Bolívar vs Deportivo La Guaira: 20:00 horas.

Boca vs Barcelona de Guayaquil: 20:00 horas.

Liga de Quito vs Mirassol: 22:00 horas.

Universitario vs Coquimbo Unido: 22:00 horas.

Miércoles 15 de abril:

Cruzeiro vs Universidad Católica: 18:00 horas.

Libertad vs Rosario Central: 18:00 horas.

Fluminense vs Independiente Rivadavia: 20:30 horas.

Corinthians vs Independiente Santa Fe: 20:30 horas.

Independiente del Valle vs Universidad Central: 22:00 horas.

Jueves 16 de abril:

Palmeiras vs Sporting Cristal: 18:00 horas.

Lanus vs Always Ready: 18:00 horas.

Flamengo vs Independiente de Medellín: 20:30 horas.

Peñarol vs Platense: 20:30 horas.