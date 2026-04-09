Hinchas de Nacional explotaron tras empate ante Coquimbo Unido por la Libertadores: “Merecemos la B”

Los fanáticos del Bolso no soportaron igualar contra Los Piratas, quienes mostraron carácter y rescataron un importante punto en la Copa Libertadores.

Furia total hay en los hinchas de Nacional de Uruguay tras el empate 1-1 ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores, partido disputado este miércoles por la noche en Chile.

El Bolso tenía amarrado el triunfo, pero Los Piratas mostraron gran carácter y lograron una agónica igualdad gracias al tanto de Manuel Fernández en los descuentos.

Con esto, el Aurinegro sumó un importante punto y apuesta por luchar en la zona que completan Universitario de Lima y Deportes Tolima.





La molestia de los hinchas de Nacional por empate con Coquimbo

El resultado desató la molestia de los fanáticos del elenco charrúa, quienes criticaron durante a su equipo por no lo conseguir un mejor resultado.

El principal apuntado fue el jugador Ignacio Suárez, arquero que dio un rebote en la acción que le permitió al Barbón llegar al empate.

“Merecemos ir a la B”, “me arruinaron el día” o “traigan un portero”, fueron solamente algunos de los comentarios de los aficionados en el Instagram del club.

La próxima fecha tendrá a Coquimbo visitante a Universitario de Lima el martes 14 de abril, mientras que Nacional será local frente a Tolima en la misma jornada.

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