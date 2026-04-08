Coquimbo Unido vs Nacional: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

Coquimbo Unido tiene su esperado partido ante Nacional de Uruguay, buscando comenzar con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido disputa un partido histórico este miércoles, recibiendo a Nacional de Uruguay en su esperado estreno por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los Piratas vuelven a jugar el torneo más importante del continente luego de 34 años, llegando como el flamante campeón del fútbol chileno tras una impecable campaña el 2025.

El rival en esta ocasión es el cuadro uruguayo, uno de los más importantes de Sudamérica que cuenta con jugadores de jerarquía como el defensa Sebastián Coates, el volante Nicolás Lodeiro y el delantero Maximiliano Gómez.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo Unido vs Nacional?

El partido de Coquimbo Unido ante Nacional, válido por la fecha 1° de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, tienes que acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Coquimbo Unido y Nacional por Copa Libertadores

El compromiso del Aurinegro ante el Decano inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 8 de abril.

El choque se juega en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, mientras que el árbitro designado fue el brasileño Raphael Claus.