Colo Colo y Coquimbo empatan en su debut por la Copa de la Liga 2026

Albos y piratas igualaron 1-1 en un encuentro válido por la primera fecha del certamen que debuta en el fútbol chileno.

Colo Colo y Coquimbo Unido tuvieron un parejo arranque en la Copa de la Liga 2026 tras empatar 1-1 en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que el encuentro se enmarca en la primera fecha del certamen que debuta en el fútbol chileno y que reunirá, de forma paralela al campeonato nacional, a los 16 equipos de Primera División.

Durante la primera mitad, la falta de eficacia de los piratas y una correcta actuación del portero albo Fernando de Paul facilitaron el trámite del encuentro para que los dirigidos por Fernando Ortiz fueran en ventaja 1-0 durante gran parte del partido.

Sin embargo, en el minuto 79, Coquimbo encontró el gol que le permitió igualar el marcador.

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