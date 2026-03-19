En pleno buen momento: Arturo Vidal preocupa a Colo Colo de cara a la Copa de la Liga

El King no entrenó con normalidad producto de complicaciones de salud, situación que tiene en alerta al cuerpo técnico pensando en el partido contra Coquimbo Unido.

Las alarmas se encendieron en Colo Colo. En medio de su buen momento futbolístico, Arturo Vidal generó preocupación en el Cacique tras no entrenarse con normalidad.

El King presentó un cuadro viral que le impidió sumarse a las órdenes del entrenador Fernando Ortiz, quien le dio una nueva función este 2026 al ubicarlo como líbero.

Esta situación provocó alerta en Los Albos, cuadro que este fin de semana hará su estreno en la Copa de la Liga contra Coquimbo Unido.





Si bien había chances de que el estratega le diera descanso al referente del Popular, su condición de salud haría que directamente no fuera citado para el choque con Los Piratas.

Sin embargo, se esperará hasta último minuto para ver si Vidal va citado. De lo contrario, apostarían a recuperarlo para el compromiso ante Deportes Concepción de a próxima semana.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Coquimbo?

El partido de Colo Colo ante Coquimbo está fijado para el sábado 21 de marzo, comenzando a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.