“Tengo respeto”: Gustavo Álvarez cuenta toda la verdad de supuesto llamado para ser DT de Colo Colo

A casi tres meses de finalizar su ciclo en Universidad de Chile, Gustavo Álvarez aclaró que no tuvo contactos con dirigentes de Colo Colo.

Gustavo Álvarez, ex entrenador de Universidad de Chile, abordó los rumores que apuntaron a un posible interés de Colo Colo por contratarlo.

Pese a que se especuló con que hubo contactos, el argentino nuevamente aclaró que no se ha comunicado con nadie vinculado a Los Albos.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre Colo Colo?

En entrevista con el podcast La Fábrica, el estratega fue tajante: “Yo he recibido llamados este mes, pero no de Colo Colo, oficialmente no”.

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En esa línea, Álvarez afirmó que tiene “un gran respeto por Colo Colo, lo manifesté siempre antes de cada clásico”, reiterando su cariño por Los Azules.

“Tengo un gran cariño por la U. No me han llamado, pero mi postura es esa”, sentenció el adiestrador, quien dejó al cuadro laico a fines del 2025.

Respecto a su salida del Romántico Viajero, el trasandino sostuvo que “mi decisión de irme pasó por la no concordancia en cómo se rediseñó el proyecto deportivo”.

“(Estoy) muy agradecido con el hincha genuino y con los jugadores, pero llegó el momento en que la concesionaria del club y yo teníamos que tomar caminos diferentes”, añadió.