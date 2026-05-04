Sevilla vs Real Sociedad: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de Alexis Sánchez Liga de España

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a la Real Sociedad con la obligación de ganar para escapar de la zona de descenso, partido que se juega en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla juega un partido absolutamente determinante por la liga española, enfrentando este lunes a la Real Sociedad con la esperanza de escapar de la zona de descenso.

El elenco de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez no tiene margen de error, donde una victoria le permitiría superar en la tabla al Alavés y tomar algo de aire de cara a la recta final del torneo.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que su rival es el actual campeón de la Copa del Rey y que tiene jugadores de jerarquía en su plantel.





¿Dónde ver EN VIVO el partido del Sevilla vs Real Sociedad?

El partido del Sevilla ante la Real Sociedad, válido por la fecha 34° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este vital encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que estar suscrito y entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre el Sevilla y la Real Sociedad por la liga española

El compromiso del Nervionense contra el conjunto de San Sebastián inicia a las 15:00 horas de Chile de este lunes 4 de mayo.

El escenario es estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, mientras que el árbitro desginado fue Juan Martínez Munuera.