Frases, fotos y recuerdos: El especial mensaje de Alexis Sánchez en medio de crisis del Sevilla

Maravilla compartió varias fotos de momentos icónicos de su vida, agregando dos imágenes de su pequeña hija Bella.

Alexis Sánchez se pronunció en medio del complejo panorama que vive en el Sevilla, donde está peleando por no bajar a Segunda División de la liga española.

El tocopillano mostró diversos pasajes de su vida, entre los que está su época de juvenil en Cobreloa, recuerdos con seres queridos y hasta el histórico penal contra Argentina en la Copa América 2015.

Todo esto fue subido previo al choque de su actual club contra el Osasuna por el torneo local, el que terminó con una agónica derrota 2-1 que dejó al Nervionense en zona de descenso.





Alexis Sánchez publicó especial mensaje personal

Maravilla publicó 18 imágenes en Instagram, dejando particulares mensajes que apuntan a levantarse en este complejo momento deportivo.

“El único fracaso es no intentarlo” y “sé fuerte cuando estés débil, valiente cuando tengas miedo y humilde cuando hayas triunfado”, fue parte de lo publicado.

A nivel personal, Sánchez agregó dos fotos de su hija Bella, quien nació el año pasado producto de su relación con la modelo rusa, Alexandra Litvinova.

La primera es con el futbolista chileno cargando a la pequeña mientras le da un beso, retrato en el que se aprecia que utiliza una polera de su actual club junto al nombre “Papi”.

En tanto, la segunda imagen es el pie derecho de su heredera, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.

Mira el posteo acá