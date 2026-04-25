“Eres una ternura”: Alexis Sánchez emocionó en redes con inéditas fotografías

Fotos con su hija en brazos y recuerdos de su trayectoria futbolística marcaron la emotiva publicación de Alexis Sánchez, que rápidamente conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Alexis Sánchez volvió a sorprender a sus seguidores tras compartir una serie de fotografías inéditas en su cuenta de Instagram.

A través de un carrusel de postales, el delantero chileno que actualmente milita en el Sevilla dejó ver su faceta más íntima y familiar.

Una de las imágenes que más reacciones generó en los comentarios fue en la que aparece sosteniendo a su hija en brazos.

Además, en la publicación que acumula más de 41 mil me gusta y 500 comentarios, el tocopillano también incluyó recuerdos ligados a su trayectoria en el Arsenal y otras de la selección chilena.





Alexis Sánchez emocionó las redes con inéditas fotografías

El post se llenó rápidamente de comentarios y muestras de cariño hacia el chileno. “Eres un genio”, “Eres una ternura. Se feliz y disfruta de la vida junto a los tuyos” y “te amo alma soul”, son algunos de ellos. .

A continuación te mostramos las imágenes compartidas por el futbolista nacional: