El intenso debate que desató Alexis Sánchez entre hinchas del Sevilla: “El único diferente”

Maravilla ingresó en el segundo tiempo en la derrota ante el Levante, resultado que complicó al Nervionense en la lucha por escapar del descenso.

Sevilla entra en fase de desesperación. El Nervionense perdió este jueves 2-0 ante el Levante y está en serio peligro de descender a la Segunda División.

Con Alexis Sánchez entrando en el segundo tiempo y Gabriel Suazo en la banca, el elenco de Andalucía cayó frente a un rival directo en la lucha por mantener la categoría.

Pese a que jugó solamente 20 minutos, el tocopillano desató un intenso debate entre los hinchas que poco a poco comienzan a desesperarse.





Hinchas del Sevilla debaten en redes por Alexis Sánchez

Tras la caída, los fanáticos arremetieron contra el plantel y la dirigencia por esta crisis que los tiene al borde del abismo, donde Maravilla fue protagonista.

El delantero fue defendido por algunos aficionados, especialmente los chilenos que apuntaron en las redes del club: “Es el único diferente” y “si fuera titular, no ocurriria esto”.

Sin embargo, los hinchas españoles señalaron que no ha demostrado su categoría en la actual campaña, recordando que fue titular en la caída 3-0 contra el propio Levante en la primera rueda.

El elenco de los nacionales está en el puesto 17° de la tabla de posiciones con 34 puntos, solamente una unidad más que el Alavés que sería el último en bajar de categoría, todo esto a falta de seis jornadas para el final.

Los próximos desafíos del Sevilla serán Osasuna como visitante y Real Sociedad en condición de local.