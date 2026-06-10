Qué equipos prefieren los aficionados chilenos durante el Mundial 2026

Pese a que La Roja no logró clasificar al Mundial 2026, los chilenos siguen muy interesados en ver qué selección logrará consagrarse como campeona del mundo.

Pese a que La Roja no logró clasificar al Mundial 2026, los chilenos siguen muy interesados en ver qué selección logrará consagrarse como campeona del mundo durante los próximos cuatro años.

En la cita planetaria, a la que acudirán por primera vez 48 países y que contará con 104 partidos, los nacionales ya están sacando cuentas y tienen a sus favoritos para levantar el trofeo dorado en tierras norteamericanas.

Por ello, las camisetas de otras selecciones ya comienzan a aparecer entre los hinchas nacionales, que igualmente vivirán la fiesta del fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio, torneo que será transmitido por Chilevisión.





Qué selección prefieren los chilenos que gane el Mundial 2026

De acuerdo a una encuesta realizada por la casa de apuestas Betsson, los chilenos tienen claro qué equipo apoyan para ser el nuevo campeón del mundo y qué jugador les genera mayor adhesión de cara al torneo.

El que lidera las preferencias nacionales es la selección de Portugal, entre un 28% de los encuestados. El cuadro luso, liderado por Cristiano Ronaldo, aparece como uno de los equipos favoritos de los chilenos en el Mundial 2026.

En la tabla lo sigue Brasil con un 20,2%, seguido por España con un 12,7%, Francia, con un 9,2%, y Argentina con un 9,1% del favoritismo de los chilenos.

El jugador figura del Mundial 2026



Ante la pregunta “¿Qué jugador te gustaría que fuera la figura del Mundial?”, los encuestados chilenos también tienen a su favorito. De hecho, un futbolista se impone con amplia ventaja sobre el resto de las preferencias.

Cristiano Ronaldo se alza como el preferido de los nacionales, alcanzando el 40,9% de las menciones. Enseguida lo siguen de lejos Lionel Messi con un 12%, Neymar con un 11,2%, Lamine Yamal con un 10,7% y Kylian Mbappé con un 8,5%.

Estos resultados muestran parte de la opinión de los chilenos sobre el Mundial 2026, donde las grandes figuras del fútbol internacional volverán a concentrar la atención de los fanáticos.

La gran decepción del Mundial 2026

Finalmente, en el apartado negativo de la encuesta, respecto a la pregunta “¿Qué selección genera más dudas para el Mundial?”, los compatriotas tienen claro a quién le entregan menos confianza de cara a la cita mundialera.

En primer lugar está Argentina, que se lleva las menciones negativas con un 32,6%. La siguen Brasil con un 14,8%, Inglaterra con un 14,2%, Uruguay con un 13,9% y España con un 10,1%.

Así, las predicciones de los hinchas chilenos para el Mundial 2026 ya comienzan a marcar conversación antes del inicio del torneo. Aunque Chile no estará en la cancha, la Copa del Mundo volverá a despertar pasiones, favoritos y dudas entre quienes seguirán de cerca una nueva edición de la fiesta del fútbol.