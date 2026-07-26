Audax Italiano vs Universidad de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

El cuadro italiano recibirá a los Azules en el Estadio Bicentenario de La Florida para dar inicio a su regreso en la segunda rueda de la Liga de Primera.

Este domingo 26 de julio, Audax Italiano se enfrentará a la Universidad de Chile en la fecha 16° de la Liga de Primera, en una jornada en que los Azules llegarán en calidad de visitantes a intentar acercarse a lo más alto de la tabla desde el inicio de la segunda rueda de la temporada.

Buscando salir del tercer lugar de la tabla de posiciones el cuadro dirigido por Fernando Gago traerá de regreso a la cancha a Charles Aránguiz, quien estará desde el primer pitazo junto a Eduardo Vargas tras semanas fuera de juego.

Por su parte, los Itálicos que han tenido una dura racha que los ha dejado en el puesto 13° de la lista, intentarán usar el beneficio de ser dueños de casa para alcanzar una nueva victoria.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Audax Italiano vs la U?

El partido entre los Itálicos y el Romántico Viajero, válido por la fecha 16° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Asimismo, podrás seguir el partido de mane online a través del streaming de TNT Sports en HBO MAX.

Hora del partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile por Liga de Primera

Audax Italiano se verá cara a cara con la Universidad de Chile a contar de las 17:30 horas de este domingo 26 de julio el Estadio Bicentenario de La Florida,

Cristian Garay será el árbitro designado para el evento.