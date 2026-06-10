Comienza el Mundial 2026: Así será la inauguración de la cita planetaria

La FIFA informó que en la ceremonia inaugural previa al primer partido del certamen que animarán México y Sudáfrica, se reunirán algunas de las voces latinas más conocidas.

La FIFA informó que durante la ceremonia inaugural previa al primer partido del certamen, que animarán México y Sudáfrica, se reunirán algunas de las voces latinas más conocidas.

Este jueves 11 de junio, todas las miradas del mundo estarán puestas en México, más precisamente en el Estadio Azteca, lugar donde se dará inicio al Mundial 2026, que también se disputará en Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 comenzará 90 minutos antes del primer partido del torneo, programado para las 15:00 horas. En la previa del encuentro entre México y Sudáfrica, la música también será protagonista del show.

Entre los artistas que subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentran Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.





México es el gran favorito en el partido inaugural

De acuerdo con las cuotas publicadas por Betsson, México aparece como el gran favorito para quedarse con este primer compromiso del Mundial 2026.

Los aztecas, que jugarán como locales ante Sudáfrica, pagan 1,46 en caso de obtener la victoria, mientras que el empate sube a 4,15. En tanto, si hay sorpresa y los africanos logran el triunfo, el pago se eleva a 8,90.

México ya sabe lo que es abrir un Mundial como anfitrión en el Estadio Azteca. En 1970 igualó ante la Unión Soviética en el partido inaugural, mientras que en 1986 debutó con una victoria frente a Bélgica. Ahora, en 2026, el cuadro azteca volverá a iniciar una Copa del Mundo ante su público, en un escenario cargado de historia mundialista.

Cabe mencionar que el Grupo A también lo integran Corea del Sur y República Checa, por lo que este debut será clave para comenzar a marcar el camino de una zona que tendrá al anfitrión como protagonista.

El Mundial 2026 será transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta, señal online y la app MiCHV.