Javier Correa se disculpa por comentarios a Nicolás Gamboa: Árbitros pidieron 10 fechas de castigo

Tras acusar que el juez “tiene algo contra nosotros”, el delantero de Colo Colo manifestó en un video que sus declaraciones “fueron desacertadas”.

Javier Correa, delantero de Colo Colo, se retractó de sus dichos hacia el árbitro Nicolás Gamboa y este miércoles pidió disculpas, asegurando que sus declaraciones fueron “desacertadas”.

A través de un video publicado en las cuentas oficiales del Cacique, el argentino señaló: “Acá estoy, pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo”.

“Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, ni con ánimo de ofender a nadie, sino que uno a veces en caliente se equivoca, somos seres humanos”, afirmó.

El goleador trasandino remarcó que “nosotros, como todos, los árbitros por ahí pueden cometer errores y hay que saber pedir disculpa y aceptar cuando uno se equivoca”.

Todo se originó el pasado 7 de junio por la caída de Los Albos en la Copa de la Liga frente a Huachipato, donde el ariete apuntó hacia el juez y aseguró que “tiene algo en contra de nosotros”.

“El árbitro hizo lo imposible para cobrar los offside (en los goles anulados), es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos ca…, nos manda al muere siempre. Ya viene de hace años que nos manda al muere”, comentó una vez terminado el compromiso.





Sindicato de Árbitros solicitó sancionar a Javier Correa

Previo al registro publicado por el Popular, el Sindicato de Árbitros solicitó una sanción contra Correa tras presentar una denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El gremio pidió aplicar el artículo 60 del número 1 del Código de Procedimientos y Penalidades, exigiendo el máximo de 10 encuentros.

Debido a que Colo Colo finalizó su participación en la Copa de la Liga, la posible suspensión correría para la Liga de Primera.

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