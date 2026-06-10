Jürgen Klopp se sorprendió al creer que le regalaron camiseta de Colo Colo: Su reacción ya es viral

El entrenador alemán creyó que le obsequiarían la indumentaria del Cacique, pero finalmente se trataba de la Selección Chilena.

Jürgen Klopp fue protagonista de un curioso momento en laprevia del Mundial 2026, luego de creer que le regalarían la camiseta de Colo Colo.

Todo se dio en un evento en Ciudad de México, donde el influencer chileno Pedro Canales le hizo un obsequio al ex entrenador del Liverpool y Borussia Dortmund.

Tras saludar al estratega alemán, el creador de contenido le comentó: “Vengo de Chile y te tengo un regalo”.





La sorpresiva reacción de Jürgen Klopp al ver la camiseta de La Roja

Al ver de lo que se trataba, el adiestrador creyó que era una indumentaria de Los Albos: “¿Colo Colo?”, preguntó de manera inmediata.

“No, no, Chile, para ti. Es para ti, con amor, desde Chile”, replicó Canales antes de pasarle la casaca de La Roja, además de confesar un deseo.

“Espero que algún día quizás puedas entrenarnos al equipo chileno, lo necesitamos. Te amo, Jürgen”, señaló el influencer antes de darle un abrazo a su entrevistado.

Klopp se mantiene sin dirigir tras su salida del Liverpool a mediados del 2024, dejando una importante huella al ganar ocho títulos.

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