Supercomputadora predijo el campeón del Mundial 2026: Equipo sudamericano corrría con ventaja

Un estudio de la Universidad de Reading analizó las opciones de las 48 selecciones en competencia y reveló cuál es la selección que tiene más posibilidades de alzar la Copa del Mundo en esta edición.

A días de que empiece el Mundial 2026, las predicciones, vaticinios y modelos estadísticos que adelantan quién podría ser el próximo campeón del mundo.

Un estudio de la Universidad de Reading en Inglaterra analizó las opciones de las selecciones para alzar el trofeo de la Copa del Mundo.

El análisis hizo una simulación con una supercomputadora en la que se recreó 10 mil veces la Copa del Mundo de este año, la que arrojó un resultado alentador para un equipo sudamericano.





El equipo con más probabilidades de ganar el Mundial 2026

La metodología de la Universidad de Reading contempló temas como la ventaja de localía en partidos que no se disputan en sedes neutrales y ajustó ese cálculo a la cantidad de partidos jugados desde 2023 por cada selección que compite en esta edición.

Este modelo genera goles esperados para cada partido y aplica las reglas oficiales de desempate para esta competición. También se simuló toda la fase eliminatoria, incluidas prórroga y penales.

Este proceso que se repitió 10 mil veces, permitió obtener las estadísticas finales de probabilidad de ganar para cada una de los 48 equipos.

Según las conclusiones del estudio de la Universidad de Reading tras la simulación en la supercomputadora, la Selección argentina aparece en el primer lugar de las proyecciones .

De cerca están los elencos de Francia y España. Más atrás quedan Brasil, Inglaterra, Portugal, Colombia, Países Bajos, Alemania y Uruguay.