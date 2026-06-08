Ex campeón con la U y Colo Colo anunció su retiro con emotiva carta: “Fui un privilegiado”

Con agradecimientos y especial mensaje a su esposa, el ahora ex futbolista confirmó que no continuará jugando a nivel profesional.

Tras más de 20 años de carrera, Ramón Fernández dio a conocer que no continuará jugando fútbol a nivel profesional.

El volante anunció su retiro este lunes a través de una emotiva carta, revelando que tomó la determinación “después de varios días, meses meditando y analizando muchísimas cosas”.

“Han sido más de 20 años de una carrera hermosa. Fui un privilegiado, cumplí mi sueño, ese que me hizo extrañar, sacrificarme y vivir solo para una profesión desde los 14 años”, comentó.





La carrera de Ramón Fernández en Chile

Formado en Estudiantes de La Plata, el mediocampista argentino llegó a Chile el 2011 para vestir la camiseta de Unión La Calera.

Adicionalmente, Fernández pasó por O’Higgins, Universidad de Chile, Colo Colo, Deportes Iquique, San Antonio Unido y San Marcos de Arica, donde jugó la última parte del 2025.

El trasandino fue campeón con Los Azules y el Cacique, además de ser muy querido en el Capo de Provincia en el que jugó en tres periodos.

En su mensaje, el nacido en Formosa remarcó que “volvería hacerlo e intentarlo 1000 veces más para llegar hacer un jugador de futbol y sentir eso inexplicable cada vez que ntraba a una cancha!.

El agradecimiento más especial fue para su esposa Marisol, con quien lleva 22 años de relación a quien mencionó que lo defendió “en momentos malos más que nada, porque los buenos lo disfrutamos. Sin ella no hubiera podido lograr nada en mi carrera”.

“Ahora me toca una nueva etapa, ojalá siempre ligado al futbol y ayudando con mi experiencia disfrutar con mi familia, mis amigos. Y como dijo el Diego (Maradona) alguna vez. Si volvería a nacer, volvería hacer jugador de futbol”.

Mira el mensaje acá