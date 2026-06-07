Colo Colo cayó ante Huachipato y se despidió de la Copa de la Liga 2026

El cuadro acerero recibió a los albos en un partido válido por la 6º fecha de la Copa de la Liga 2026.

Este domingo Colo Colo cerró su participación en la Copa de la Liga 2026 con una derrota por 1-0 ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano.

El cacique llegó al encuentro ya sin opciones de avanzar tras la victoria de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción. Incluso si conseguía un triunfo ante los acereros, tampoco le alcanzaba para clasificar debido a la ventaja de puntos obtenida por el cuadro pirata.

Pese a ello, ambos equipos salieron en busca de un buen resultado. Colo Colo apostó por varias caras jóvenes, entre ellas Rodrigo Catalán y Vicente Martínez, mientras que Arturo Vidal y Javier Correa comenzaron en la banca.





Colo Colo cae ante Huachipato y se despide de la Copa de La Liga

La única diferencia del encuentro llegó en el primer tiempo. Mario Briceño inició una jugada desde atrás y luego apareció en el área para conectar un cabezazo que significó el 1-0 para Huachipato.

En el complemento, Colo Colo intentó reaccionar y encontró el empate a los 65 minutos. Un remate de Joaquín Sosa dio en el palo y el rebote fue aprovechado por Maximiliano Romero para marcar.

Sin embargo, tras una extensa revisión del VAR, el tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico.