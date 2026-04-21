“Desvalorizada”: La sincera reflexión de Jorge Sampaoli por momento del Sevilla

El casildense hizo un crudo análisis sobre el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes aspiran a no descender en España.

Jorge Sampaoli reaparece para hacer un duro diagnóstico del Sevilla, equipo al que conoce a la perfección tras dirigirlo en dos ciclos.

La escuadra de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo atraviesa un delicado presente, luchando por no descender en España a falta de siete fechas para el final.

El ex entrenador de la Selección Chilena afirmó que en el Nervionense carecen de una estrcutura sólida en su trabajo en inferiores, aspecto que es fundamental para cualquier club.





En entrevista con Sport, el casildense destacó que ha sacado “muchísimos” jugadores desde el fútbol formativo y recordó su último periodo en España.

“En Sevilla, en el última etapa, tuvimos que armar con urgencia un recambio de jóvenes, aunque la base estaba bastante desvalorizada”.

A modo de comparación, el estratega apuntó que en Francia “es contratar jugadores jóvenes muy de mucha capacidad. En realidad, es lo que ha hecho, por ejemplo, Cesc Fábregas en el Como (de Italia): Contratar jugadores de mucho nivel, jóvenes, con un promedio de edad muy bajo”.

El análisis de Jorge Sampaoli

En ese escenario, Sampaoli aseguró que es “es evidente que tiene que haber una estabilidad a nivel institucional para trabajar y a veces en el mundo del fútbol no siempre es fácil”.

“Los entrenadores en España, o en Europa, saltan con rapidez, pero en Sudamérica, en Brasil, en Argentina o en México es mucho peor. Entonces es imposible. Por eso que digo que la urgencia y la necesidad provoca muchos errores de planificación”, añadió.

El argentino sigue sin club tras su desvinculación del Atlético Mineiro en febrero pasado, donde solamente estuvo seis meses en el cargo.