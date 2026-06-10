Qué se viene para la Selección Chilena tras vencer a RD Congo: Calendario y próximos rivales

La Roja deberá esperar al término del Mundial para volver a la cancha, donde ya tiene definido a las escuadras que enfrentará en la próxima fecha FIFA.

La victoria 2-1 sobre República Democrática del Congo dio por terminada una nueva gira de la Selección Chilena, la que dejó un saldo de un triunfo y una derrota.

Previo al triunfo sobre los africanos, La Roja cayó por el mismo marcador frente a Portugal y puso fin al primer semestre de amistosos.

Ahora, el combinado nacional deberá esperar el término del Mundial 2026 para volver a la cancha y seguir preparándose de cara a los nuevos desafíos.





Los próximos partidos de La Roja

El equipo comandado por Nicolás Córdova, quien continuaría al mando al menos hasta fin de año, tendrá su próximo desafío a fines de septiembre.

El 26 de dicho mes enfrentará a Canadá y el 29 a Estados Unidos, amistosos que se jugarían en territorio norteamericano.

A esto hay que sumar un partido contra México para inicios de octubre y un nuevo compromiso ante un rival por definir, lo que completaría el verse las caras contra los tres anfitriones de la cita planetaria.

La última ventana FIFA de este año está fijada entre en 9 y 17 de noviembre, donde La Roja podrá jugar otros dos cotejos.