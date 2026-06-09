Chile vs RD Congo | Goles, resumen y compacto del partido amistoso

Dos estocadas en el segundo tiempo le permitieron a La Roja levantar cabeza y superar a una escuadra que estará en el Mundial 2026.

La Selección Chilena cerró al fecha FIFA de junio con un triunfo 2-1 sobre República Democrática del Congo, escuadrá que estará en el próximo Mundial 2026.

Con dos golazos de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, La Roja sacó cuentas alegres de este encuentro y se impuso en Orleans, Francia.

Ahora, el combinado nacional se preparará para disputar dos nuevos amistosos en septiembre, apostando a seguir tomando ritmo de cara a los siguientes desafíos oficiales.