Chile aprovecha dos golazos y levanta cabeza derrotando a RD Congo en amistoso

Con goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, La Roja se impuso a la escuadra que estará en el Mundial y mejoró la imagen mostrada en la caída con Portugal.

Una ajustada victoria obtuvo la Selección Chilena este martes, derrotando 2-1 a República Democrática de Congo en un vacío Stade de la Source de Orleans, Francia.

En su segunda presentación de esta fecha FIFA, La Roja dejó atrás la caída con Portugal y se impuso a una escuadra africana en un partido bastante pálido.

El equipo nacional intentó conectar en base a lo que podían hacer Lucas Cepeda y Darío Osorio, aunque no se acercó al arco en un duelo desteñido por parte de ambos elencos.

Lo más llamativo fue un penal reclamado por infracción a Gonzalo Tapia y la seguridad de Lawrence Vigouroux, quien se mostró sólido en las pocas intervenciones en las que fue requerido en el lapso inicial.





Dos zurdazos le dieron el triunfo a Chile

En el complemento, los pupilos de Nicolás Córdova salieron con más agresividad y pudieron abrir la cuenta por medio del fantástico golazo de Osorio.

La Joya de Hijulas no dudo y sacó un tremendo zurdazo a los 51 minutos que se coló en el ángulo izquierdo del arco, demostrando que tiene talento de sobra para ser uno de los referentes del nuevo proceso.

Tras el tanto, el estratega nacional optó por darle rodaje a jugadores como Diego Ulloa y Matías Sepúlveda, quienes no vieron acción contra Los Lusos.

Precisamente, el propio Sepúlveda aumentó la diferencia con un lindo tiro libre a los 85‘, pero Los Leopardos descontaron con el disparo de Joris Kayembe.

Con esto, La Roja sumó un triunfo sobre una selección que estará en Mundial, buscando tomar confianza de cara al nuevo proceso y a los amistosos que serán en septiembre.