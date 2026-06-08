Por una cercanía especial: Revelan jugador de La Roja que se quedó con camiseta de Cristiano Ronaldo

El delantero se robó las miradas en el choque de La Roja en Lisboa, donde un defensa nacional se quedó con la casaca una vez finalizado el compromiso.

La Selección Chilena volvió a verse las caras con Cristiano Ronaldo en el amistoso contra Portugal, el que terminó con derrota 2-1 el pasado 6 de junio.

Previo al encuentro, los futbolistas de La Roja manifestaron su alegría por chocar contra el mítico delantero que se preparará para disputar su sexto Mundial.

Esto encendió las especulaciones sobre el jugador que se quedaría con la camiseta de CR7 en un posible intercambio, algo que fue revelado en las últimas horas.





¿Quién se quedó con la camiseta de Cristiano Ronaldo?

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el que obtuvo la casaca de Cristiano Ronaldo una vez culminado el compromiso en Lisboa fue Guillermo Maripán.

El defensor nacional y el ariete tienen un particular lazo: Ambos trabajan con el fisioterapeuta Joaquín Juan, quien lleva más de 15 años siendo parte del staff del Bicho.

Según el matutino, este aspecto fue clave para facilitar el encuentro y que el zaguero del Torino haya obtenido la camiseta del actual futbolista del Al-Nassr.

Adicionalmente, el diario indicó que varios dirigentes de la ANFP lograron tomarse fotos con el ex Real Madrid y hasta recibir una casaca del portugués, aunque aparentemente no recibió algo de vuelta.

El atacante fue titular y estuvo los primeros 45 minutos del cotejo, siendo reemplazado de cara al segundo tiempo para no exigirse y llegar en plenitud física a la cita planetaria.

Los Lusos formarán parte del Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, debutando el miércoles 17 de junio frente a los africanos en Houston.