¿Real? Influencer recibió notificación segundos antes de gol de Bruno Fernandes a Chile

Céline Dept estuvo en la cancha y aseguró que su celular le avisó del segundo tanto de Los Lusos, generando debate en las redes sociales.

Un llamativo momento se produjo en la derrota 2-1 de Chile ante Portugal el pasado sábado, con una influencer asegurando que recibió una notificación segundos antes de que se marcara un gol.

La protagonista de esta historia es Céline Dept, conocida por realizar virales con diferentes jugadores y entrenadores de los principales clubes del mundo.

La joven presenció en la cancha la derrota de La Roja, revelando que su teléfono le avisó que se daría el segundo tanto de Los Lusos marcado por Bruno Fernandes.





El anticipo del gol de Bruno Fernades a Chile

En un video compartido en sus redes sociales, la creadora de contenido mostró que le llegó una notificación con la anotación. “Oh, Portugal anotó”, comentó mientras la pelota todavía no cruzaba el arco.

Instantes después llegó el festejo, con Dept celebrando de manera eufórica y recalcando: “Te lo dije”, llegando a imitar el festejo del jugador del Manchester United.

El debate se instaló en las redes sociales por la realidad del contenido, con muchos usuarios afirmando que la joven se grabó en reiteradas ocasiones hasta que le resultó.

A modo de broma, la cuenta oficial de la Selección de Portugal salió al paso y comentó: “Sabemos que este vídeo es real porque Bruno nunca falla”.

Mira el video acá