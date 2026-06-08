Chile vs RD Congo: Fecha, hora y sede confirmada para el segundo amistoso de La Roja

La Selección Chilena oficializó que el cotejo se disputará en Francia a puertas cerradas. El elenco africano se prepara para jugar el Mundial 2026.

La Selección Chilena oficializó la hora y sede del amistoso que disputará contra República Democrática del Congo, partido programado para este martes 9 de junio.

A través de sus redes sociales, La Roja confirmó que se enfrentará a Los Leopardos en Orleans, Francia, a partir de las 12:00 horas de nuestro país.

El escenario para este encuentro será el Stade de la Source, ratificando que será “a puertas cerradas por disposición de las autoridades competentes”.





La Roja cambia de sede para enfrentar a RD Congo

El choque estaba fijado para jugar en Cádiz, España, pero la alcadía de dicha localidad decidió vetar el duelo por temor al brote de ébola que afecta a la nación africana.

Esto obligó a buscar un cambio de sede, donde la dirigencia nacional remarcó en todo momento que el cotejo no se iba a suspender.

La Roja viene de caer 2-1 ante Portugal el pasado sábado en Lisboa, con Lucas Cepeda anotando el gol de los dirigidos por Nicolás Córdova en el cierre del segundo tiempo.

RD Congo se prepara para formar parte de Grupo K del Mundial, debutando el próximo miércoles 17 de junio justamente frente a Los Lusos en Houston.