Arturo Vidal vuelve a disparar contra Nicolás Córdova por La Roja: “Mientras no haya un entrenador…”

El volante entregó una categórica afirmación al ser consultado por el desempeño de La Roja en el choque contra Portugal. “Ojalá que no vuelva a pasar más”, comentó.

Arturo Vidal nuevamente arremetió contra Nicolás Córdova por su trabajo en la Selección Chilena, afirmando que no entregará más opiniones de La Roja “mientras no haya un entrenador”.

El King habló luego de la derrota por la cuenta mínima de Colo Colo ante Huachipato este domingo, la que puso fin a la participación del Cacique en la Copa de la Liga.

Al ser consultado sobre el desempeño del elenco nacional en la caída 2-1 ante Portugal, el experimentado volante señaló: “¿De verdad tú me estás preguntando de eso? ¿Me estás preguntando de verdad?”.





La respuesta de Arturo Vidal al ser consultado por La Roja

En diálogo con la prensa, el bicampeón de América sostuvo de manera enfática: “No voy a hablar de la Selección. Mientras no haya un entrenador, no puedo hablar más de la Selección”.

De todas formas, el ex Bayern Múnich y Barcelona indicó sobre el cotejo contra Los Lusos: “Pero lo que pasó ayer (sábado), ojalá que no vuelva a pasar más”.

Cabe recordar que Córdova se mantiene como estratega de La Roja producto de la salida en junio del 2025 de Ricardo Gareca, quien dejó el cargo tras quedar sin chances de clasificar al Mundial 2026.

En ese periodo, el adiestrador ha manifestado en reiteradas ocasiones que el objetivo es buscar un equipo competitivo pensando en el nuevo proceso.