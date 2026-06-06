Chile no pudo aguantar las arremetidas de Portugal y cayó en amistoso internacional

En un duelo en el que descontó sobre el final, La Roja se inclinó contra Los Lusos que se preparan con todo para el próximo Mundial 2026.

La Selección Chilena no pudo con el dominio de Portugal y cayó 2-1 este sábado, partido que se jugó en el Estadio Nacional de Oeiras.

En el primer amistoso de la fecha FIFA de junio, La Roja fue superada por la escuadra liderada por Cristiano Ronaldo que asoma como candidata en el Mundial 2026.

Los Lusos dominaron el encuentro desde el arranque, convirtiendo al arquero Lawrence Vigouroux en figura al tener al menos dos atajadas importantes.

A esto se sumó un ramate en el palo de Rafael Leao, quien en el final del primer tiempo de se fue expulsado al igual que Iván Román por un tenso cruce.

Todo se originó debido al enojo de Joao Cancelo con Felipe Faúndez luego de un despeje del nacional, iniciando una trifulca que derivó en una tarjeta roja para cada lado.





Portugal concreta su dominio sobre Chile

El segundo tiempo tuvo a un Chile adelantando las líneas e intentando con arremetidas, especialmente por Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Pese a realizar varios cambios, entre ellos la salida de CR7, los locales continuaron con su dominio y se pusieron en ventaja a los 58 minutos por el tanto de Gonçalo Guedes que aprovechó un gran pase de Ruben Neves.

A los 75′ fue Bruno Fernandes el que liquidó todas las aspiraciones de los nacionales con un disparo cruzado que dejó sin chances a Vigouroux.

Sobre el final, Lucas Cepeda sacó un gran zurdazo desde fuera del área y permitió achicar distancias a los dirigidos por Nicolás Córdova

Ahora, La Roja se preparará para el choque contra República Democrática del Congo, otra selección mundialista a la que se medirá el martes 9 de junio en una sede por definir.