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Los jugadores señalados por los hinchas de Chile tras derrota contra Portugal: “No lo citen más”

Dos futbolistas fueron criticados por los seguidores luego de la caída con Los Lusos, aunque hubo otro que fue muy elogiado por su rendimiento.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Portugal hizo valer la diferencia y venció 2-1 a Chile en el amistoso jugado este sábado, el que tuvo a La Roja chocando con uno de los favoritos de cara al Mundal 2026.

El partido desató una ola de comentarios de los hinchas, quienes nuevamente se mostraron molestos por la imagen mostrada por el combinado nacional.

Los dardos apuntaron contra algunos jugadores, aunque hubo otros que fueron respaldados por parte de los usuarios.

Las críticas de hinchas tras caída con Portugal

Las grandes críticas fueron contra Darío Osorio y Guillermo Maripán, dos de los titulares que eligió el entrenador Nicolás Córdova en esta jornada.

Por el lado del zurdo, en redes sociales indicaron que sigue sin afirmarse y que Lucas Cepeda, autor del gol, mostró mucho más en los pocos minutos que disputó.

En tanto, el defensor nuevamente fue blanco de los fanáticos en algo que ya se ha repetido en las últimas presentaciones del cuadro chileno.

Por otra parte, el arquero Lawrence Vigouroux se ganó los elogios de los hinchas al tener al menos cuatro tapadas importantes.

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