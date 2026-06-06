Los jugadores señalados por los hinchas de Chile tras derrota contra Portugal: “No lo citen más”
Dos futbolistas fueron criticados por los seguidores luego de la caída con Los Lusos, aunque hubo otro que fue muy elogiado por su rendimiento.
Portugal hizo valer la diferencia y venció 2-1 a Chile en el amistoso jugado este sábado, el que tuvo a La Roja chocando con uno de los favoritos de cara al Mundal 2026.
El partido desató una ola de comentarios de los hinchas, quienes nuevamente se mostraron molestos por la imagen mostrada por el combinado nacional.
Los dardos apuntaron contra algunos jugadores, aunque hubo otros que fueron respaldados por parte de los usuarios.
Las críticas de hinchas tras caída con Portugal
Las grandes críticas fueron contra Darío Osorio y Guillermo Maripán, dos de los titulares que eligió el entrenador Nicolás Córdova en esta jornada.
Por el lado del zurdo, en redes sociales indicaron que sigue sin afirmarse y que Lucas Cepeda, autor del gol, mostró mucho más en los pocos minutos que disputó.
En tanto, el defensor nuevamente fue blanco de los fanáticos en algo que ya se ha repetido en las últimas presentaciones del cuadro chileno.
Por otra parte, el arquero Lawrence Vigouroux se ganó los elogios de los hinchas al tener al menos cuatro tapadas importantes.
Mira los comentarios acá
Jordhy Thompsson jugaria mas que Dario Osorio, no tengo dudas #LaRojaxCHV #VamosChile #PortugalvsChile
— Alberto Mendez (@DivoDelColo) June 6, 2026
Cepeda es infinitamente superior a Osorio, no lo citen más a ese muerto #LaRojaxCHV
— Pablo Albo (@PabloPontiC) June 6, 2026
Esperando el gol de Osorio pasándoselos a todo y picándola sobre el arquero #LaRojaxCHV pic.twitter.com/ToJwwEsG1N
— Franco Cipriano (@francocipriano) June 6, 2026
#LaRojaxCHV Osorio está jugando? Teniendo a Montes digo yo…
— Jorge Muñoz-Palma (@jormupa62) June 6, 2026
Estamos claros que Vigouroux por lo mostrado hoy es el único jugador chileno que tiene nivel de Mubdial. El resto, ni para Copa America
— Patricio Erlandsen (@PatricioErland) June 6, 2026
Lo único destacable de esto es el partido de vigouroux, aseguro el puesto titular para el 2030 #LaRojaxCHV
— Benjamin Lazø (@BenjaminLazo6) June 6, 2026
Vigouroux está salvando a chile de irse 3 o 4 goles más en contra.
El nulo trabajo táctico de Cordova nuevamente sale a la luz
— R CamposS (@RCS_37) June 6, 2026
Vigouroux carreando a la selección
— MatixsMhl (@MatixsMhl) June 6, 2026
Sin ser ninguna cosa del otro mundo, Cepeda es el único distinto que tiene esta selección.
Junto a Román y quizá Vigouroux, lo más salvable#LaRojaXCHV
— Matías Rivera (@matiasriveram23) June 6, 2026
Si no es por Vigouroux nos vamos de boleta #LaRojaxCHV
— David Fernandez (@DavidFerna84657) June 6, 2026
Uno de los grandes problemas de la selección hace años, es la insistencia con ciertos jugadores que llevan más de 40 partidos jugando por Chile y nunca dieron el ancho; por ejemplo Gabriel Suazo y Guillermo Maripán.
— 34 VECES CAMPEÓN⚪️⚫️ (@esosaben23) June 6, 2026
Eatos partidos no sirven de nada si seguimos jugando con Maripán, Sierralta, Osorio solo chispazos, Suazo bajo, entre otros #LaRojaxCHV #FueraCórdova
— Daniel (@dsdc_alb) June 6, 2026