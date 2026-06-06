Portugal vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido amistoso

En un nuevo amistoso internacional, el combinado nacional fue superado por Los Lusos que marcaron diferencias en el segundo tiempo.

Una derrota cosechó la Selección Chilena en su visita a Portugal, cayendo 2-1 este martes en Oeiras ante una multitud de hinchas.

Los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes le permitieron a Los Lusos sumar confianza de cara al Mundial 2026, donde asoman como uno de los favoritos.

El descuento de La Roja fue obra de Lucas Cepeda, quien achicó las diferencias con un gran zurdazo sobre el final.