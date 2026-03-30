Tras caída ante Nueva Zelanda: Nicolás Córdova afirmó que derrota de La Roja “sirve para crecer”

El entrenador nacional llamó a “sacar lo positivo de esta gira”, insistiendo en que “la derrota duele”.

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena, analizó la dura derrota 4-1 del equipo ante Nueva Zelanda en el cierre de la fecha FIFA de marzo.

El estratega indicó que la contundente caída de La Roja “se puede tomar como un retroceso”, remarcando que “la realidad es que cuando generas una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial”.

“La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir”, señaló el adiestrador en diálogo con la prensa, apuntando que la expulsión de Darío Osorio, cuando el duelo estaba empatado sin goles, “condicionó el partido”.





Nicolás Córdova llama a sacar “lo positivo” de gira por Oceanía

El DT sostuvo que está “apostando a la renovación con jugadores jóvenes, pero no es llegar y traer a la sub 20. Esto se tiene que ir dando paulatinamente”.

“Lo importante es que los más jóvenes se vayan insertando y que podamos llegar con estos jugadores a las próximas Clasificatorias”, agregó.

En ese escenario, Córdova llamó a “sacar lo positivo de esta gira” que incluyó un triunfo 4-2 sobre Cabo Verde la semana pasada.

“Tenemos un grupo muy trabajador, donde los jugadores grandes acompañan a los más chicos en el proceso. Ganamos un partido y perdimos otro. Más adelante veremos qué es lo que pasa”, sentenció.