La mesura de Nicolás Córdova por triunfo de Chile ante Cabo Verde: “Quedamos contentos, pero…”

El entrenador de La Roja analizó la victoria sobre los africanos, recalcando que no quedó satisfecho por el primer tiempo realizado en el Eden Park de Auckland.

El entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, realizó una importante autocrítica luego de la victoria 4-2 ante Cabo Verde en un amistoso disputado este viernes.

El estratega fue enfático y reconoció: “Contentos por el resultado, siempre es importante ganar, pero no estamos satisfechos por el primer tiempo que hicimos, la verdad es que fue muy plano, lento, nos costó mucho circular, no tuvimos profundidad”.

La Roja comenzó ganando, pero el conjunto africano se puso 2-1 de manera parcial a pesar de estar con un jugador menos por la expulsión de Diney Borges por una mano cerca del área.

De todas formas, el adiestrador recalcó: “Cuando vas perdiendo 2-1 y quieres ir a buscar el resultado, dejas muchos espacios, y ellos son rápidos. Eso se hizo muy bien en el segundo tiempo”.

“Hay que seguir en esta senda, la idea en que estos chicos jueguen, que puedan ir apareciendo. Obviamente a partir de ganar un partido, y jugar en tres días más, se puede corregir con un mejor ánimo”, agregó.





El análisis de Nicolás Córdova

Córdova afirmó que la labor de su cuerpo técnico es “tratar de que en todas las categorías se vayan ganando el puesto. Sea la categoría que sea y que se entienda que ser futbolista de alto rendimiento es sobre todo rendir”.

En ese punto, el DT se refirió a las especulaciones por los titulares de cada partido y señaló: “A partir de eso evaluamos los entrenamientos, el equipo lo saben cuando llegamos al camarín, no lo saben antes”.

“Nada contra ustedes (los periodistas), pero en las formaciones que ponen no le van a achuntar nunca o a lo mejor sí, pero no a partir de que trabajamos eso. Practicamos con todos los jugadores para que estén preparados”, añadió.

El próximo desafío de Chile será el lunes 30 de marzo, día en que se medirá a Nueva Zelanda a partir de las 3:15 horas en el Eden Park de Auckland.