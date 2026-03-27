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Hinchas de La Roja se descargaron tras victoria contra Cabo Verde: Señalaron a 2 jugadores

Los fanáticos estuvieron atentos al desempeño de La Roja, lanzando diferentes opiniones en redes sociales y señalando a algunos futbolistas nacionales.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Con mucha atención siguieron los hinchas de la Selección Chilena el partido ante Cabo Verde, el que finalizó con victoria 4-2 a favor de La Roja.

Pese a tener varios problemas en el primer tiempo, el combinado nacional terminó festejando frente a una selección que estará en el próximo Mundial.

A medida que avanzaba el encuentro, los fanáticos se descargaron en redes sociales y apuntaron contra dos jugadores en particular.

Los apuntados por los hinchas de La Roja

Se trata de Lucas Cepeda y Benjamín Kuscevic, quienes fueron titulares en el choque disputado este viernes en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.

El delantero del Elche fue uno de los más cuestionados, donde los aficionados afirmaron que su rendimiento fue bastante pobre. De hecho, acabó siendo reemplazado en el entretiempo.

“No tiene cambio de ritmo”, aseguró un usuario, mientras que por el defensor se indicó que ha tenido varias oportunidades en La Roja.

Ahora, los dirigidos por Nicolás Córdova se enfocarán en el choque contra Nueva Zelanda programado para el lunes 30 de marzo.

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