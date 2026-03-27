Chile vs Cabo Verde | Goles, resumen y compacto del partido amistoso

La Roja supo resolver los problemas mostrados en el primer tiempo y se impuso a Los Tiburones Azules, partido que se jugó en Nueva Zelanda.

La Selección Chilena logró una trabajada victoria ante Cabo Verde, rival al que se impuso 4-2 este viernes en Auckland, Nueva Zelanda.

La Roja aprovechó de buena manera los serios errores defensivos de Los Tiburones Azules, superando a un rival que estará en el próximo Mundial 2026.

Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia marcaron los tantos del combinado nacional que ahora se medirá al conjunto local el próximo 30 de marzo.