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Chile vs Cabo Verde | Goles, resumen y compacto del partido amistoso

La Roja supo resolver los problemas mostrados en el primer tiempo y se impuso a Los Tiburones Azules, partido que se jugó en Nueva Zelanda.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La Selección Chilena logró una trabajada victoria ante Cabo Verde, rival al que se impuso 4-2 este viernes en Auckland, Nueva Zelanda.

La Roja aprovechó de buena manera los serios errores defensivos de Los Tiburones Azules, superando a un rival que estará en el próximo Mundial 2026.

Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia marcaron los tantos del combinado nacional que ahora se medirá al conjunto local el próximo 30 de marzo.

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