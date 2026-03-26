La sincera opinión de Mark González por comparaciones con Lucas Cepeda: “Es más habilidoso”

El ex puntero izquierdo elogió al actual futbolista del Elche, aunque remarcó que hay una importante diferencia en sus carreras.

Mark González, ex seleccionado chileno, abordó las comparaciones futbolísticas con Lucas Cepeda, actual futbolista del Elche y pieza importante de La Roja.

El otrora puntero izquierdo habló sobre las similitudes con el ex Colo Colo, haciendo una diferencia importante sobre la carrera de ambos.

En entrevista con Flashscore, el formado en Universidad Católica sostuvo que “la gente hablaba mucho de Lucas Cepeda, diciendo: ‘Es como tú, físicamente y en el juego'”.

Si bien reconoció que “es mejor que yo, es más habilidoso”, recalcó que “yo estaba en Europa a los 19 años, ésa es la diferencia. Yo estaba en el Liverpool con 20, 21 años”.

“Hoy en día, muchos jóvenes de 21 años juegan sus primeros partidos en el primer equipo de Chile sólo porque tienen que cumplir los requisitos de la (regla) Sub 21. Pero Cepeda está ahora en España, así que genial. Eso es lo que quería ver: un buen jugador en Europa, desafiándose a sí mismo”, agregó.





El análisis de Mark González ante constantes comparaciones

Consultado sobre su postura por las constantes comparaciones, González indicó que “a la gente le encantan, y ése es el problema. Quieren comparar a una persona con otra, y no sé por qué”.

“Tú tienes tus habilidades, yo tengo las mías. Tú tienes tus debilidades, yo las mías. Todos somos diferentes. Creo que esto viene de la prensa”, añadió.

El campeón de América en 2016 remarcó que “las comparaciones presionan a los jugadores y pueden hundirlos. ¿Qué sentido tienen? La prensa en Argentina siempre ha sido diferente. Protegen al jugador, lo que genera confianza”.

“Es fácil decir a los jugadores que no lean la prensa, pero ellos lo hacen de todos modos, porque quieren ver lo que se dice”, concluyó.