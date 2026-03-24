Lucas Cepeda aconseja a los jugadores más jovenes de La Roja: “Salgan al extranjero”

El delantero del Elche valoró su salto al fútbol europeo, haciendo un llamado a los jóvenes valores de La Roja a intentar afianzarse en el extranjero.

Tras más de 27 horas de vuelo, Lucas Cepeda se integró a los trabajos de la Selección Chilena en Nueva Zelanda con miras a los amistosos contra Cabo Verde y los locales.

El atacante del Elche logró consolidarse en La Roja, apostando a seguir siendo nominado de cara al nuevo proceso que tiene como objetivo el Mundial 2030.

En ese escenario, el delantero valoró su salto a Europa y aprovechó de hacer un llamado a los más jóvenes a intentar afianzarse en el extranjero.





El mensaje de Lucas Cepeda a jóvenes futbolistas de La Roja

En diálogo con Radio ADN, el ex Colo Colo afirmó que cumplió uno de sus objetivos al llegar al fútbol internacional, señalando que “quería dar este paso”.

Sobre el complejo momento de su club, que pelea por no descender en España, el formado en Santiago Wanderers indicó que “creo que no fue el comienzo que esperaba, pero ahora tuvimos un triunfo que nos va a sacudir todo lo malo que estábamos teniendo”.

“Estoy tranquilo, aprendiendo. Sé que llego a mitad de temporada, donde tengo que adaptarme rápido, y creo que lo he hecho de buena manera. Ojalá poder seguir sumando”, agregó.

Cepeda aprovechó de aconsejar a la nueva camada del combinado nacional y sostuvo: “Creo que el cuerpo técnico se está enfocando en formar a los jugadores, en meterles la metodología europea, y eso es bueno”.

“Ahora en junio ojalá salgan más jugadores al extranjero; eso le da un plus a la selección para que nos miren de otra manera”, sentenció.