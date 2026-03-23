Chile en el FIFA Series de marzo: Fechas, rivales y cómo ver EN VIVO los partidos de La Roja

La Roja verá acción por primera vez este 2026, apostando a seguir tomando ritmo frente a selecciones que disputarán el próximo Mundial.

La Selección Chilena afina detalles para disputar sus primeros partidos del año, donde se enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda por la FIFA Series.

La Roja forma parte de este evento que congrega a diferentes escuadras que jugarán amistosos internacionales, teniendo la oportunidad de medirse a dos conjuntos que disputarán el próximo Mundial 2026.

Pensando en los próximos desafíos oficiales, el entrenador Nicolás Córdova convocó a 26 jugadores que se concentrarán en Auckland.





¿Cuándo juega La Roja por el FIFA Series?

El calendario del combinado nacional en el FIFA Series de marzo quedó de la siguiente manera:

Chile vs Cabo Verde: Viernes 27 de marzo a las 00:00 horas .

. Chile vs Nueva Zelanda: Lunes 30 de marzo a las 3:15 horas.

Ambos cotejos tendrán como sede el Estadio Eden Park de Auckland en el país oceánico, recinto que cuenta con capacidad para recibir a 50 mil hinchas.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos de Chile en el FIFA Series?

Los amistosos de Chile serán transmitidos en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además, estos compromisos los podrás ver online y gratis a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.