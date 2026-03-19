Chile Sub 20 dio a conocer su nómina para amistosos ante Perú: Destacan 3 jugadores “extranjeros”

El combinado juvenil disputará dos encuentros pensando en los próximos desafíos, convocatoria que cuenta con importantes novedades.

La Selección Chilena Sub 20 confirmó su nómina para disputar dos amistosos, donde se medirá a Perú este domingo 29 y martes 31 de marzo.

Un total de 30 jugadores fueron convocados para estos encuentros, los que servirán de preparación de cara al Sudamericano que se realizará el 2027.

En la lista hay jugadores que han sumado minutos en el profesionalismo, entre los que están el lateral Martín Jiménez (Audax Italiano), el extremo Martín Mundaca (Coquimbo Unido) y el delantero Yastín Cuevas (Colo Colo).





Los 3 “europeos” que se suman a La Roja Sub 20

Las grandes sorpresas de la lista son tres jugadores que militan en el fútbol europeo y que tienen ascendencia chilena. El primero es el defensa Thomas Coulombe (RCD Espanyol).

El joven de 18 años es el capitán del Juvenil A del elenco español, siendo una de las piezas importantes que tienen el fútbol formativo catalán.

Los otros nominados que llegan del viejo continente son el volante Jetzan López (Sporting Braga) y el delantero Ricardo Risnaes del Copenhague de Dinamarca.

Todos ellos se suman al mediocampista Antonio Riquelme, perteneciente al Salt Lake City de Estados Unidos que el año pasado jugó el Mundial Sub 17.

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