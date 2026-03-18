Ricardo Gareca bromea por su magro paso en La Roja: “En Perú ahora me quieren más”

El Tigre recordó su estadía en la Selección Chilena, donde solamente ganó dos partidos en los 17 meses que estuvo al mando.

Ricardo Gareca dio radical giro. Luego de dejar la Selección Chilena en junio del 2025, el Tigre decidió iniciar una carrera en el mundo de las comunicaciones.

El entrenador argentino ahora forma parte de La Sustancia, un podcast en el que participa en Perú junto a otras personalidades.

En dicho espacio, el estratega aprovechó de recordar su estadía en La Roja lanzando un curioso comentario, recordando los pobres resultados obtenidos.

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¿Qué dijo Ricardo Gareca?

Tras leer comentarios del público, quienes le pedían volver a dirigir a La Bicolor, Gareca comentó: “La gente (en Perú) me quiere ahora más“.

“Como dirigí la selección de Chile y terminamos últimos. A lo mejor deben haber pensado: ‘El profe lo hizo a propósito'”, señaló entre risas.

De todas formas, el adiestrador de 68 años reconoció: “Tengo que decir que me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile”.

“No se me dieron los resultados, pero tengo un gran respeto por Chile por como me trataron”, agregó.

Los números de Ricardo Gareca en La Roja