Se borró: El motivo por el que Erick Pulgar no fue nominado a amistosos de La Roja - Chilevisión

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Se borró: El motivo por el que Erick Pulgar no fue nominado a amistosos de La Roja

El volante estaba considerado por Nicolás Córdova para los partidos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, pero decidió no sumarse a la selección.

Lunes 16 de marzo de 2026 | 13:22

Sorpresa causó la ausencia de Erick Pulgar en la nómina de Chile para los primeros amistosos de marzo, donde La Roja chocará contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El volante no apareció en la lista de 26 jugadores entregada por Nicolás Córdova, quien seguirá al mando del combinado nacional al menos por estos cotejos.

La situación llamó la atención debido a que el antofagastino ha mostrado un gran nivel en el Flamengo, siendo titular indiscutido desde hace varios meses.

Erick Pulgar se restó de La Roja para amistosos de marzo

De acuerdo a información de CHV Deportes, Pulgar sí fue considerado por el cuerpo técnico y llegó a ser contactado para los primeros desafíos del equipo este año.

Sin embargo, fue el propio jugador el que decidió no sumarse a la selección, lo que llevó al entrenador a optar por otras opciones.

El ex jugador del Bologna no juega por La Roja desde el 15 de octubre del 2024, siendo titular en la derrota 4-0 ante Colombia por Eliminatorias.

A partir de entonces, el mediocampista de 32 años se convirtió en pieza clave del Mengao, ganando la Copa Libertadores 2025 tras superar a Palmeiras.

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