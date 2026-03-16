Con un regreso y varias sorpresas: Nómina de la Selección Chilena para los amistosos de marzo - Chilevisión

Este lunes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para los amistosos de marzo, donde se medirá a Cabo Verde y Nueva Zelanda.

26 jugadores fueron llamados en esta oportunidad por Nicolás Córdova, quien sigue al mando de La Roja tras la salida de Ricardo Gareca a mediados del 2025.

Una de las novedades en la convocatoria es Igor Lichnovsky, defensa que dejó el América de México para fichar en el Fatih Karagümrük de Turquía a comienzos de este año.

Adicionalmente, el entrenador nacional puso en la lista a jóvenes como Felipe Faúndez y Felipe Ogaz de O'Higgins, Benjamín Chandía de Coquimbo y Diego Ulloa de Colo Colo.

Este último es uno de los más llamativos, teniendo en cuenta que regresó este 2026 al Cacique tras un préstamo y que le quitó el puesto de lateral izquierdo a Erick Wiemberg.

Nómina de la Selección Chilena para amistosos de marzo

Arqueros:

Lawrence Vigoroux - Swansea City

Thomas Gillier - CF Montreal

Sebastián Mella - Huachipato

Defensas:

Fabián Hormazábal - Universidad de Chile

Iván Román - Atlético Mineiro

Benjamín Kuscevic - Toronto FC

Guillermo Maripán - Torino

Gabriel Suazo - Sevilla

Igor Lichnovsky - Fatih Karagümrük

Diego Ulloa - Colo Colo

Felipe Faúndez - O'Higgins

Ian Garguez - Palestino

Volantes:

Felipe Loyola - Pisa de Italia

Ignacio Saavedra - Rubin Kazán de Rusia

Rodrigo Echeverría - León de México

Vicente Pizarro - Rosario Central

Lautaro Millán - Independiente

Javier Altamirano - Universidad de Chile

Felipe Ogaz - O'Higgins

Delanteros:

Gonzalo Tapia - Sao Paulo

Lucas Cepeda - Elche

Ben Brereton - Derby County

Darío Osorio - Midtjylland

Alexander Aravena - Portland Timbers

Maximiliano Gutiérrez - Independiente

Benjamín Chandía - Coquimbo Unido

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile se enfrentará el próximo viernes 27 de marzo a Cabo Verde, partido que comenzará a las 00:00 horas de nuestro país.

Posteriormente, La Roja chocará contra Nueva Zelanda a partir de las 3:15 horas el lunes 30 de marzo.