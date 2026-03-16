 Con un regreso y varias sorpresas: Nómina de la Selección Chilena para los amistosos de marzo - Chilevisión
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Con un regreso y varias sorpresas: Nómina de la Selección Chilena para los amistosos de marzo

La Roja anunció a los futbolistas que estarán en los compromisos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde. Igor Lichnovsky es una de las principales novedades.

Lunes 16 de marzo de 2026 | 12:28

Este lunes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para los amistosos de marzo, donde se medirá a Cabo Verde y Nueva Zelanda.

26 jugadores fueron llamados en esta oportunidad por Nicolás Córdova, quien sigue al mando de La Roja tras la salida de Ricardo Gareca a mediados del 2025.

Una de las novedades en la convocatoria es Igor Lichnovsky, defensa que dejó el América de México para fichar en el Fatih Karagümrük de Turquía a comienzos de este año.

Adicionalmente, el entrenador nacional puso en la lista a jóvenes como Felipe Faúndez y Felipe Ogaz de O'Higgins, Benjamín Chandía de Coquimbo y Diego Ulloa de Colo Colo.

Este último es uno de los más llamativos, teniendo en cuenta que regresó este 2026 al Cacique tras un préstamo y que le quitó el puesto de lateral izquierdo a Erick Wiemberg.

Nómina de la Selección Chilena para amistosos de marzo

Arqueros:

  • Lawrence Vigoroux - Swansea City
  • Thomas Gillier - CF Montreal
  • Sebastián Mella - Huachipato

Defensas:

  • Fabián Hormazábal - Universidad de Chile
  • Iván Román - Atlético Mineiro
  • Benjamín Kuscevic - Toronto FC
  • Guillermo Maripán - Torino
  • Gabriel Suazo - Sevilla
  • Igor Lichnovsky - Fatih Karagümrük
  • Diego Ulloa - Colo Colo
  • Felipe Faúndez - O'Higgins
  • Ian Garguez - Palestino

Volantes:

  • Felipe Loyola - Pisa de Italia
  • Ignacio Saavedra - Rubin Kazán de Rusia
  • Rodrigo Echeverría - León de México
  • Vicente Pizarro - Rosario Central
  • Lautaro Millán - Independiente
  • Javier Altamirano - Universidad de Chile
  • Felipe Ogaz - O'Higgins

Delanteros:

  • Gonzalo Tapia - Sao Paulo
  • Lucas Cepeda - Elche
  • Ben Brereton - Derby County
  • Darío Osorio - Midtjylland
  • Alexander Aravena - Portland Timbers
  • Maximiliano Gutiérrez - Independiente
  • Benjamín Chandía - Coquimbo Unido

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile se enfrentará el próximo viernes 27 de marzo a Cabo Verde, partido que comenzará a las 00:00 horas de nuestro país.

Posteriormente, La Roja chocará contra Nueva Zelanda a partir de las 3:15 horas el lunes 30 de marzo.

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