Con un regreso y varias sorpresas: Nómina de la Selección Chilena para los amistosos de marzo - Chilevisión

La Roja anunció a los futbolistas que estarán en los compromisos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde. Igor Lichnovsky es una de las principales novedades.
Lunes 16 de marzo de 2026 | 12:28
Este lunes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para los amistosos de marzo, donde se medirá a Cabo Verde y Nueva Zelanda.
26 jugadores fueron llamados en esta oportunidad por Nicolás Córdova, quien sigue al mando de La Roja tras la salida de Ricardo Gareca a mediados del 2025.
Una de las novedades en la convocatoria es Igor Lichnovsky, defensa que dejó el América de México para fichar en el Fatih Karagümrük de Turquía a comienzos de este año.
Adicionalmente, el entrenador nacional puso en la lista a jóvenes como Felipe Faúndez y Felipe Ogaz de O'Higgins, Benjamín Chandía de Coquimbo y Diego Ulloa de Colo Colo.
Este último es uno de los más llamativos, teniendo en cuenta que regresó este 2026 al Cacique tras un préstamo y que le quitó el puesto de lateral izquierdo a Erick Wiemberg.
Arqueros:
Defensas:
Volantes:
Delanteros:
Chile se enfrentará el próximo viernes 27 de marzo a Cabo Verde, partido que comenzará a las 00:00 horas de nuestro país.
Posteriormente, La Roja chocará contra Nueva Zelanda a partir de las 3:15 horas el lunes 30 de marzo.