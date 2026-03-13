Se repletó: Así quedó el Instagram de Thomas Gillier tras rumores que lo vinculan a Argelia - Chilevisión

Thomas Gillier fue uno de los futbolistas chilenos que más ruido generó esta semana, luego de que se especulara con un posible llamado de la Selección de Argelia.

La escuadra africana, que jugará el Mundial 2026, tendría en mente al arquero de 21 años que está sumando minutos en el CF Montreal de la MLS con interesantes actuaciones.

El vínculo se da por el abuelo paterno del formado en Universidad Católica, lo que lo convierte en una opción para esta escuadra de cara al futuro.

Instagram de Thomas Gillier se repletó de comentarios

Pese a que no se han dado contactos para una posible nominación, los hinchas argelinos intentaron "tentar" al meta para que dispute con ellos la cita planetaria.

De hecho, el Instagram de Gillier se repletó de comentarios de fanáticos de Los Guerreros del Desierto, colocando banderas e invitándolo a ser parte del equipo.

Pese a formar parte de diferentes convocatorias en La Roja, el guardameta no ha debutado con la camiseta nacional en partidos oficiales o amistosos.

Esto hace que todavía pueda ser elegido por otra selección, siempre que cumpla con los estándares requeridos.

Argelia formará parte del Grupo J del Mundial 2026 junto a Argentina, Australia y Jordania. Su debut está fijado para el martes 16 de junio contra La Albiceleste.

Mira los comentarios acá