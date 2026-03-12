Nueva preocupación en La Roja: Marcelino Núñez sufre lesión y podría perderse amistosos de marzo - Chilevisión

La Selección Chilena podría tener una importante baja para los amistosos de fines de marzo. Se trata de Marcelino Núñez, jugador del Ipswich Town de Inglaterra.

El volante estuvo ausente del empate 3-3 de su equipo ante el Stoke City el pasado martes, donde su entrenador, Kieran McKenna, entregó más detalles.

"Se lesionó el tendón de la corva en el partido del sábado (contra el Leicester)", señaló el estratega de Los Tractores en conferencia de prensa.

Consultado sobre el tiempo de recuperación del mediocampista, el adiestrador ratificó que no será convocado por al menos los dos siguientes encuentros.

De mantenerse la molestia en la pierna, Núñez quedaría al margen de la nómina de La Roja para los primeros partidos de este 2026.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Selección Chilena se enfrentará a Cabo Verde el próximo 27 de marzo a partir de las 00:00 horas de nuestro país en Auckland.

Posteriormente, los pupilos de Nicolás Córdova chocarán contra Nueva Zelanda el lunes 30 del mismo mes desde las 3:15 horas.