Nuevos desafíos: Chile conoció sus rivales para los próximos Sudamericanos Sub 17 - Chilevisión

Las Selecciones Chilenas Sub 17 conocieron sus grupos para los siguientes Sudamericanos de la categoría, los que se realizarán en los próximos meses.

Por un lado, La Roja masculina formará parte de la zona A junto a Paraguay, anfitrión del certamen, Colombia, Ecuador y Uruguay.

El combinado nacional evitió a Argentina y Brasil, quienes están en el lado opuesto y se medirán a las selecciones de Venezuela, Bolivia y Perú.

Cabe recordar que este torneo, que se disputa desde el 3 de abril, entrega cupos para el Mundial Sub 17 de Qatar, país que repetirá como sede tal al igual que el 2025.

Grupos del Sudamericano Sub 17 masculino 2026

Grupo A:

Paraguay

Colombia

Chile

Ecuador

Uruguay

Grupo B:

Brasil

Venezuela

Argentina

Bolivia

Perú

Los rivales de La Roja para el Sudamericano Sub 17 Femenino

Por su parte, Chile Sub 17 Femenino se medirá a Paraguay, Colombia, Argentina y Bolivia, rival que asoma como el más accesible.

La Roja buscará pasajes para el Mundial de la categoría que se jugará en Marruecos, apostando a quedar entre las mejores de la competencia.

Tal como en varones, la cita continental será en Paraguay y comenzará el 24 de abril, finalizando el 9 de mayo.

Grupos del Sudamericano Sub 17 femenino 2026

Grupo A:

Paraguay

Colombia

Chile

Argentina

Bolivia

Grupo B: