Nuevos desafíos: Chile conoció sus rivales para los próximos Sudamericanos Sub 17 - Chilevisión

La Conmebol realizó el sorteo de los grupos de ambas competiciones este martes, confirmando los oponentes de La Roja en estos importantes torneos.
Martes 10 de marzo de 2026 | 12:39
Las Selecciones Chilenas Sub 17 conocieron sus grupos para los siguientes Sudamericanos de la categoría, los que se realizarán en los próximos meses.
Por un lado, La Roja masculina formará parte de la zona A junto a Paraguay, anfitrión del certamen, Colombia, Ecuador y Uruguay.
El combinado nacional evitió a Argentina y Brasil, quienes están en el lado opuesto y se medirán a las selecciones de Venezuela, Bolivia y Perú.
Cabe recordar que este torneo, que se disputa desde el 3 de abril, entrega cupos para el Mundial Sub 17 de Qatar, país que repetirá como sede tal al igual que el 2025.
Grupo A:
Grupo B:
Por su parte, Chile Sub 17 Femenino se medirá a Paraguay, Colombia, Argentina y Bolivia, rival que asoma como el más accesible.
La Roja buscará pasajes para el Mundial de la categoría que se jugará en Marruecos, apostando a quedar entre las mejores de la competencia.
Tal como en varones, la cita continental será en Paraguay y comenzará el 24 de abril, finalizando el 9 de mayo.
Grupo A:
Grupo B: