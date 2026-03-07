 Chile vs Paraguay | Goles, resumen y compacto del partido de La Roja Femenina - Chilevisión
Chile vs Paraguay | Goles, resumen y compacto del partido de La Roja Femenina

El combinado nacional se hizo fuerte en Ypané y consiguió una nueva victoria, repitiendo el marcador logrado a mitad de semana ante el mismo rival.

Sábado 7 de marzo de 2026 | 21:19

La Selección Chilena Femenina consiguió otro triunfazo este sábado, venciendo 1-0 a Paraguay en un amistoso internacional.

Tal como a mitad de semana, La Roja se impuso por la cuenta mínima en Ypané en un partido bastante áspero.

Adriana Moreno anotó el único tanto de la jornada en el segundo tiempo, batiendo a la arquera local con un sutil remate.

